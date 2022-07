Lino Banfi, la dolorosa notizia arrivata poco fa: “Non può farlo” (Di domenica 3 luglio 2022) Lino Banfi ha scritto una toccante lettera dedicata alla moglie Lucia e pubblicata attraverso le pagine del settimanale «Intimità». Il noto attore, il nonno Libero d’Italia, divenuto ancora più amato con “Un medico in famiglia”, è sposato da circa 60 anni con Lucia, con la quale è stato fidanzato anche per un decennio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Fedez, terzo figlio in arrivo? La risposta del rapper non lascia dubbi Lino Banfi in una commovente lettera aperta al settimanale “Intimità”, ha parlato del periodo difficile che sta vivendo con la cara moglie Lucia, affetta da tempo dall’Alzheimer. Alla donna della sua vita si è rivolto. L’attore ha scritto alla moglie Lucia, ammettendo di aver domandato al Papa di poter morire un giorno insieme a lei: “Ho chiesto al ... Leggi su tvzap (Di domenica 3 luglio 2022)ha scritto una toccante lettera dedicata alla moglie Lucia e pubblicata attraverso le pagine del settimanale «Intimità». Il noto attore, il nonno Libero d’Italia, divenuto ancora più amato con “Un medico in famiglia”, è sposato da circa 60 anni con Lucia, con la quale è stato fidanzato anche per un decennio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Fedez, terzo figlio in arrivo? La risposta del rapper non lascia dubbiin una commovente lettera aperta al settimanale “Intimità”, ha parlato del periodo difficile che sta vivendo con la cara moglie Lucia, affetta da tempo dall’Alzheimer. Alla donna della sua vita si è rivolto. L’attore ha scritto alla moglie Lucia, ammettendo di aver domandato al Papa di poter morire un giorno insieme a lei: “Ho chiesto al ...

