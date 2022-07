La luna | la cometa e il sole ispirano la collezione !932

Leggi su amica

(Di domenica 3 luglio 2022) Coco Chanel è sempre stata un’anticipatrice dei tempi: all’avanguardia nel campo della moda, anche nel mondo dei gioielli ha lasciato il segno creando la primadi Haute Jaoillerie per un brand. Era il 1932 quando Coco Chanel, su richiesta della London Diamond Corporation, creò “Bijoux de Diamants”, che mirava all’esaltazione dei diamanti. 90 anni dopo il team creativo della maison dedica la nuovadi alta gioielleria alle origini non solo chiamandola “1932” ma anche ispirandosi ai “gioielli in movimento” di Coco. Bijoux de diamants Un pezzo della“1932”. Il tema delle stelle ricorre come nella iconica “Bijoux de Diamants” A causa della crisi del 1929 tutta Europa giaceva in una sorta di depressione, ma dopo 3 anni, nel 1932, era giunto il momento per riportare in primo piano il lusso e in particolar ...