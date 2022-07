Gossip Uomini e Donne, dove lavora Ida Platano? I dettagli (Di domenica 3 luglio 2022) Che lavoro fa e dove lavora Ida Platano? Se lo chiedono in molti, visto che Ida è tra le dame più ammirate e conosciute che siedono nel parterre del trono over di Uomini e Donne, e quasi tutti sanno che la 40enne di origini siciliane è una parrucchiera. Ma è ben più di questo. Grazie ai suoi tanti sacrifici, infatti, Ida Platano ha aperto un centro estetico tutto suo, dove non si limita a tagliare e acconciare i capelli e a Uomini e Donne, ma offre anche i servizi di un’estetista. Il centro di Ida Platano si chiama “Maison Glamour” e si trova a Bagnolo Mella, un piccolo centro in provincia di Brescia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici news, che fine ha fatto Steve La Chance? ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 luglio 2022) Che lavoro fa eIda? Se lo chiedono in molti, visto che Ida è tra le dame più ammirate e conosciute che siedono nel parterre del trono over di, e quasi tutti sanno che la 40enne di origini siciliane è una parrucchiera. Ma è ben più di questo. Grazie ai suoi tanti sacrifici, infatti, Idaha aperto un centro estetico tutto suo,non si limita a tagliare e acconciare i capelli e a, ma offre anche i servizi di un’estetista. Il centro di Idasi chiama “Maison Glamour” e si trova a Bagnolo Mella, un piccolo centro in provincia di Brescia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici news, che fine ha fatto Steve La Chance? ...

