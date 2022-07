F1 GP Gran Bretagna 2022, Sainz supera Leclerc alla ripartenza: lo spagnolo prova a fuggire (Di domenica 3 luglio 2022) Duello tra compagni di squadra negli ultimi giri del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1. alla ripartenza dopo la safety car, infatti, Carlos Sainz ha deciso di ignorare le indicazioni del box e di attaccare il leader della gara Charles Leclerc. Lo spagnolo, avendo le gomme più fresche, è riuscito a sorpassare il compagno di team prendendosi la prima posizione. Ora Sainz vola prova a fuggire verso la sua prima vittoria in carriera, mentre Leclerc è alle prese con Sergio Perez e Lewis Hamilton, che hanno intenzione di sfilargli anche il secondo posto. Un finale, dunque, che sarà tutto da vivere e che potrebbe regalare Grandi emozioni e ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Duello tra compagni di squadra negli ultimi giri delPremio didi Formula 1.dopo la safety car, infatti, Carlosha deciso di ignorare le indicazioni del box e di attaccare il leader della gara Charles. Lo, avendo le gomme più fresche, è riuscito a sorpassare il compagno di team prendendosi la prima posizione. Oravolaverso la sua prima vittoria in carriera, mentreè alle prese con Sergio Perez e Lewis Hamilton, che hanno intenzione di sfilargli anche il secondo posto. Un finale, dunque, che sarà tutto da vivere e che potrebbe regalaredi emozioni e ...

