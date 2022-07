Covid in Italia, i positivi tornano sopra quota un milione. Oggi 71.947 casi e 57 morti (Di domenica 3 luglio 2022) Covid in Italia , il bollettino di domenica 3 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 71.947 su 262.557 tamponi (ieri erano stati 84.700 su 325.588 ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022)in, il bollettino di domenica 3 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 71.947 su 262.557 tamponi (ieri erano stati 84.700 su 325.588 ...

Pubblicità

Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - repubblica : Passaporti, questure in tilt in tutta Italia: fino a 6 mesi per un rinnovo a causa delle domande raddoppiate nel po… - Agenzia_Ansa : FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #ANSA - FabioPariante : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #… - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #… -