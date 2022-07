Cassano torna a parlare di Zaniolo: “Non ha qualità. Fossi la Juve non lo prenderei mai” (Di domenica 3 luglio 2022) Il nome di Nicolò Zaniolo in questi giorni è al centro delle notizie di mercato, e Antonio Cassano dai microfoni della BoboTV è tornato a parlare del talento della Roma: “Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace. Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Il nome di Nicolòin questi giorni è al centro delle notizie di mercato, e Antoniodai microfoni della BoboTV èto adel talento della Roma: “Secondo me non fa la differenza, non ha, non mi piace. Alla sua età ce ne sono di più forti. Laè saper giocare la palla, ma laraffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io,, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”. SportFace.

Pubblicità

MaSte92_ : RT @sportface2016: #Cassano torna a parlare di #Zaniolo alla #BoboTV: 'Non ha qualità, non fa la differenza. Fossi la Juve non lo prenderei… - sportface2016 : #Cassano torna a parlare di #Zaniolo alla #BoboTV: 'Non ha qualità, non fa la differenza. Fossi la Juve non lo pren… - sportli26181512 : Cassano: 'Zaniolo è forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace': Antonio Cassano torna a… - sixbladeknife57 : RT @GiancarloGiord3: Qualcosa non mi torna. Ok, il fenomeno è noto: compro al mare, prima casa, no IMU ecc ecc. Ma poi la casa di Cassano… - GiancarloGiord3 : Qualcosa non mi torna. Ok, il fenomeno è noto: compro al mare, prima casa, no IMU ecc ecc. Ma poi la casa di Cassa… -