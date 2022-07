Barcellona, per la cessione di Umtiti c'è il problema ingaggio (Di domenica 3 luglio 2022) Samuel Umtiti è uno dei giocatori in uscita dal Barcellona e su di lui c'è l'interesse del Rennes. Come riporta Sport,... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Samuelè uno dei giocatori in uscita dale su di lui c'è l'interesse del Rennes. Come riporta Sport,...

Pubblicità

AliprandiJacopo : @FCBarcelona Il Barcellona ha comunicato che potrebbe agire per vie legali. La #ASRoma sta programmando in quella… - SoCallMeBabe : Menomale che il prossimo fine settimana sono a Barcellona così non guarderò il prossimo disastro in diretta. Ringr… - sonomafalda : @lagigetti Quando sono stata a Barcellona anni fa, mi sono categoricamente rifiutata di andare a vedere la corrida!… - giabro1960 : @BarbagobboA @DevilDollmusic @AndreaZani7 @TorinoFC_1906 Piuttosto organizzatevi per fare un'altra superlega con Ba… - GabrielePepe94 : @diegocatalano77 Si ma in generale si lamentano tutti quando c'è un sorpasso un po' più al limite ricordo Max a Bar… -