Android Automotive sale a bordo di BMW | un salto avanti difficile da eguagliare

(Di domenica 3 luglio 2022)è stato ufficialmente annunciato da BMW. La nota casa automobilistica bavarese ha infatti spiegato che implementerà la piattaforma di proprietà di Google su alcuni dei suoi veicoli rilasciati in futuro, prevedendo di sviluppare il software di infotainment BWM Operatin System 8 riutilizzando appuntoBmw, 3/7/2022 – Computermagazine.it“Stiamo integrando gli aspetti migliori di tutti i mondi, che potrebbero essere i nostri sviluppi interni, Open Source o prodotti software commerciali, a seconda dell’aspetto della soluzione specifica. Ci assicuriamo che i nostri clienti godano sempre di un’esperienza digitale unica e personalizzata nel loro veicolo“, sono le parole di Stephan Durach, vicepresidente senior di Connected Company and ...

Il sistema di infotainment dell'Alfa Romeo Tonale prevede un display da 10,3 pollici , collocato in alto, che sfrutta il software. Sviluppato ad hoc da Google per le Case ......definisce "console gran comfort" - dotata di uno degli schermi più grandi del mercato. ... che integrano i migliori sistemi e App di Google , daAuto fino a Google Maps. Per ...Il viaggio è stato organizzato per dimostrare la resistenza certificata a livello militare e il sistema di posizionamento ottimizzato dell’ultimo smartwatch resistente del brand ...BMW ha confermato ufficialmente che si affiderà ad Android Automotive dal 2023 su alcuni modelli del suo catalogo ...