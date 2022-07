Acerbi e la Lazio ai ferri: ecco le intenzioni del difensore (Di domenica 3 luglio 2022) Il futuro di Acerbi è ancora tutto da scrivere, l’unica certezza è che il difensore non ha voglia di restare alla Lazio Francesco Acerbi e la Lazio un rapporto ormai giunto ai ferri corti. Il futuro sembra essere lontano da Formello e dalla Capitale. Senza dubbio l’intenzione di Acerbi è quella di non presentarsi il 9 luglio quando partirà il ritiro ad Auronzo. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il futuro diè ancora tutto da scrivere, l’unica certezza è che ilnon ha voglia di restare allaFrancescoe laun rapporto ormai giunto aicorti. Il futuro sembra essere lontano da Formello e dalla Capitale. Senza dubbio l’intenzione diè quella di non presentarsi il 9 luglio quando partirà il ritiro ad Auronzo. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : La #Lazio ora cambia strategia e pensa di chiudere #Romagnoli (corteggiato dal #Fulham) a prescindere da #Acerbi. Contatti in corso - Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - AlfredoPedulla : #Acerbi: #Inter sempre fredda, #Milan possibile. È una strada per sbloccare #Romagnoli-#Lazio, non c’è più troppo tempo - yassine01937035 : RT @86_longo: Romagnoli Lazio ? ( anche senza cessione anticipata di Acerbi). Scelta di cuore e di Sarri - TeofiloSteven : RT @86_longo: Romagnoli Lazio ? ( anche senza cessione anticipata di Acerbi). Scelta di cuore e di Sarri -