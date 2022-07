Viareggio | assalto al Bancomat con un gas esplosivo - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Banditi in fuga dopo la detonazione allo sportello accanto alla Conad del Campo d'aviazione. Mazzette segnate con ...- Erano in cinque ben organizzati i banditi che hanno preso d'il bancomat del supermercato Conad in via Filzi all'ex campo d'Aviazione a. L'allarme collegato con l'istituto ... Viareggio, assalto al Bancomat con un gas esplosivo Banditi in fuga dopo la detonazione allo sportello accanto alla Conad del Campo d’aviazione. Mazzette segnate con l’inchiostro ...Erano in cinque ben organizzati i banditi che hanno preso d'assalto il bancomat del supermercato Conad in via Filzi all'ex campo d'Aviazione a Viareggio. L'allarme collegato con l'istituto di vigilanz ...