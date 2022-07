Ultime Notizie – Palio di Siena 2022, vince il Drago (Di sabato 2 luglio 2022) La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2022. Il Drago ha trionfato al fotofinish precedendo la Torre. Al Palio hanno partecipato solo 6 contrade. Dopo l’esclusione stamattina di Istrice e Chiocciola per lievi infortuni ai cavalli, prima del via forfait del Leocorno (altro infortunio ad un cavallo) e del Bruco dopo la caduta del fantino in uno dei tentativi di partenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 2 luglio 2022) La contrada delha vinto ildidi oggi, 2 luglio. Ilha trionfato al fotofinish precedendo la Torre. Alhanno partecipato solo 6 contrade. Dopo l’esclusione stamattina di Istrice e Chiocciola per lievi infortuni ai cavalli, prima del via forfait del Leocorno (altro infortunio ad un cavallo) e del Bruco dopo la caduta del fantino in uno dei tentativi di partenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nella regione di Sumy, nell'Ucraina nordorientale, sono stati sparati nelle ultime 24 ore circa 270 missi… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 84.700 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 86.334). Le vittime 63 in calo rispetto… - junews24com : De Jong verso lo United, c'è l'accordo con il Barça: cosa manca per la chiusura - - PianetaMilan : @acmilan, dal 5 luglio al via la terza fase della #campagnaabbonamenti #ACMilan #Milan #SempreMilan -