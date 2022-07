Tech & Green | i pannelli solari con scarti di lavorazioni di silicio per un futuro sostenibile ed efficiente

(Di sabato 2 luglio 2022) And the winner is… startup Levante. L’azienda di Sara Plaga e Kim-Joar Myklebust, lei italiana lui norvegese, si è aggiudicata il premio Premio Best Practices per l’Innovazione (categoria) promosso e organizzato da Confindustria Salerno.– Adobe StockTutto merito di queicondidiper uned. Sono deiintelligenti, modulati e addirittura portatili ispirato agli origami. Un toccasana per il nostro Pianeta martoriato dai cambiamenti climatici, riciclato e riutilizzabile, perché quando ilsi unisce con il ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Come ampiamente noto, dal 1 Luglio 2022 è cambiata l'offerta di Now . Il servizio OTT di Sky già qualche settimana fa aveva annunciato l'imminente arrivo di una serie di modifiche al listino e ...Nel giorno in cui Trony lancia il nuovo volantino online , continuano anche le promozioni di Amazon che in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti: si tratta di ... Papa Francesco incontra Elon Musk a Santa Marta La variazione di un secondo nel tempo di viaggio di un gruppo di onde sismiche ci offre uno sguardo importante e senza precedenti su ...Non siete ancora in forma per la stagione estiva MyProtein sta scontando tantissimi dei suoi prodotti a prezzi super!