Sainz all' inglese | sorpresa Lewis - Sport - quotidiano net

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Seconde libere, Ferrari subito all’attacco ???? Leclerc e Sainz al comando a Silverstone LIVE ?… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Seconde libere, Ferrari subito all’attacco ???? Leclerc e Sainz al comando a Silverstone LIVE ? - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | La #Ferrari è un passo avanti e Sainz lo dimostra #Formula1 | #BritishGP - JunaidSamodien_ : RT @Motorsport_IT: #F1 | La #Ferrari è un passo avanti e Sainz lo dimostra #Formula1 | #BritishGP - Motorsport_IT : #F1 | La #Ferrari è un passo avanti e Sainz lo dimostra #Formula1 | #BritishGP -

Era solo venerdì, ci mancherebbe. Ma, ancora una volta, in assetto da qualifica il tempo migliore è stato ottenuto da una Ferrari. Stavolta, quella guidata da Carlitos, che ha preceduto un ringalluzzito Hamilton e la McLaren di Norris. Quarto Max Verstappen, davanti alla Rossa di Carletto Leclerc. "Contenti". Ferrari ho portato una serie di piccole novità per ...Una particolarità che abbiamo notato è che dall'uscita di curva Woodcote fino'ingresso della Maggots Verstappen non sale mai oltre la settima marcia , al contrario die di quasi tutti gli ...La Ferrari ha confermato il grande passo in avanti fatto in questa stagione con il nuovo simulatore, trovando a differenza della Red Bull ancora una volta subito il bilanciamento della F1-75 nelle FP2 ...Carlos Sainz was fastest for Ferrari in a fiercely competitive Practice Two for the British GP, while Lewis Hamilton's boosted his home-race hopes by finishing second as Mercedes showed promise with ...