“Restituire salute e amore” dopo Covid | insieme Artemisia e Vite senza paura

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Le onlus, presiedute da Mariastella Giorlandino e Maria Grazia Cucinotta, rafforzano la loro alleanza lavorando ‘, perche “la pandemia” di“ha aggravato i fenomeni di violenza di genere e violenza domestica – segnalano le associazioni – ha accentuato gli episodi di aggressione fisica e psicologica, ha costretto a modificare profondamente le abitudini, rivoluzionare la quotidianità e limitare i rapporti sociali”. Ne è risultato “un aumento esponenziale di depressione, abuso di sostanze, comportamenti autolesionistici e disturbi alimentari”. Non solo: “La crisi afghana e la guerra in Ucraina hanno ulteriormente portato in evidenza ...

(Adnkronos) – Le onlus Artemisia e Vite senza paura, presiedute da Mariastella Giorlandino e Maria Grazia Cucinotta, rafforzano la loro alleanza lavorando 'Insieme, per restituire salute e amore' dopo ...