Manfredi per le adozioni mette la + ai diritti Lgbt: cosa ha detto il sindaco al suo primo Pride (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Napoli è sempre stata una città in prima linea sul fronte dei diritti civili, una città che ha sempre accolto e incluso. Che è stata sempre avanti nelle battaglie e nelle relazioni sociali". Dopo nove mesi da sindaco è questo il report di Gaetano Manfredi, al suo primo Pride. Se piazza Municipio si colora dei simboli arcobaleno Lgbt (lesbiche, gay, bisex, trans), a mettere la oltre + ci pensa proprio il primo cittadino. Alla domanda: il Paese è pronto per una legislazione più avanzata, ad esempio sulle adozione per le coppie omosessuali? La sua risposta è questa: "Io credo che la società civile, il Paese reale sia pronto, sia più avanti della politica. E' vero che ci sono episodi di intolleranza, episodi ...

