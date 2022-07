LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen in lotta per la semifinale dopo tre tuffi (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 11.28: Sargent Larsen è quattordicesimo dopo tre rotazioni. Per Timbretti Gugiu la situazione è quasi disperata. 11.25: Bravo Andreas Sargent Larsen. L’azzurro è in crescita ed ottiene 62.70 con il triplo e mezzo indietro raggruppato. Chiuderà tra i primi quindici con 184.35. 11.22: Ha sbagliato Yiang Jian! Solo 62 punti per il cinese, che viene anche superato in classifica dal giapponese Tamai. 11.18: A breve il triplo e mezzo indietro raggruppato di Andreas Sargent Larsen. E’ uno scoglio fondamentale in vista della semifinale. 11.13: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.28:è quattordicesimotre rotazioni. Per Timbretti Gugiu la situazione è quasi disperata. 11.25: Bravo Andreas. L’azzurro è in crescita ed ottiene 62.70 con il triplo e mezzo indietro raggruppato. Chiuderà tra i primi quindici con 184.35. 11.22: Ha sbagliato Yiang Jian! Solo 62 punti per il cinese, che viene anche superato in classifica dal giapponese Tamai. 11.18: A breve il triplo e mezzo indietro raggruppato di Andreas. E’ uno scoglio fondamentale in vista della. 11.13: ...

