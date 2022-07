LIVE Sonego-Nadal 0-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e smash di Nadal. 1-1 Buon game al servizio del torinese. 40-30 Corde subito rotte da Sonego con il diritto da fondoCampo. 40-15 Gran prima dell’italiano. 30-15 RISPOSTA IMPRENDIBILE DI Nadal DI ROVESCIO 30-0 Ace di Sonego. 15-0 Sul nastro il rovescio diagonale di Nadal. 0-1 Servizio a zero del #2 del seeding. 40-0 Servizio vincente dello spagnolo. 30-0 Nadal impone subito il suo ritmo e trova il vincente lungolinea di rovescio. 15-0 In rete la risposta di Sonego. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Nadal vince il sorteggio ha scelto di servire. INIZIO PRIMO SET 19.39 Il classe 1995 cerca ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e smash di. 1-1 Buon game al servizio del torinese. 40-30 Corde subito rotte dacon il diritto da fondo. 40-15 Gran prima dell’italiano. 30-15 RISPOSTA IMPRENDIBILE DIDI ROVESCIO 30-0 Ace di. 15-0 Sul nastro il rovescio diagonale di. 0-1 Servizio a zero del #2 del seeding. 40-0 Servizio vincente dello spagnolo. 30-0impone subito il suo ritmo e trova il vincente lungolinea di rovescio. 15-0 In rete la risposta di. 0-0 Sisulvince il sorteggio ha scelto di servire. INIZIO PRIMO SET 19.39 Il classe 1995 cerca ...

