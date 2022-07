Gnonto | «Sogno Barcellona e tifo Inter Ho pianto per il mancato rosso a Pjanic»

(Di sabato 2 luglio 2022) . Le parole del giovane azzurrovistato da Sportweek, Willy Gnont si è raccontato a tutto tondo. ESAMI DI MATURITA’ – «Italiano è andato bene, ero tranquillo. Ho scelto la traccia su Oliver Sacks perché era un testo sulla musica e io sulla materia sono ferrato: nella mia playlist c’è di tutto, da Laura Pausini a Drake e Sfera Ebbasta. Matematica la temevo un po’ di più. Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi, io mi impegno a comunicare in maniera corretta nella forma e nella sostanza. Il calcio è seguito da tutti, dai bambini agli anziani. E non finisce in campo, c’è tutto il contorno fuori. Perciò, spiegare bene quel che succede intorno al nostro mondo e riguarda te, che di calcio vivi, è il punto di partenza».– «Il mioè giocare nel. Messi è il mio ...

Gnonto: «Sogno Barcellona e tifo Inter. Ho pianto per il non-rosso a Pjanic» Willy Gnonto è atteso dagli orali dell'esame di maturità: "Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi, io mi ...