Gianmarco Tamberi ha un problema muscolare alla gamba di stacco | visita da un luminare e recupero per i Mondiali

(Di sabato 2 luglio 2022)non si sta avvicinando nel modo migliore ai2022 di atletica leggera, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il Campione Olimpico di salto in alto sta infatti facendo i conti con unsinistra. La criticità riguarda dunque ladi, per l’esattezza tra sartorio e quadricipite (all’altezza dell’inserzione) come riporta la Gazzetta dello Sport. L’azzurro sta cercando in tutti i modi di risolvere questo fastidio e, negli ultimi due giorni, è statoto dal celeberrimo dottore Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, unche in passato ha curato anche Usain Bolt e che è un punto di riferimento per sportivi di primissima fascia. Il ...

Pubblicità

arual812 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - Arenel25 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - sighmarty00 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - puledraroma77 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - Tony969696 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… -

Nemmeno, come l'amico e compagno d'oro a Tokyo Marcell Jacobs, è al top della forma. Agli assoluti, in extremis ha portato a casa il titolo italiano. Non basta però a rassicurarlo perché ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ANSA - BOX/Basket:All Star 'Celebrity Game',d spettacol" alt="CLEVELAND, OHIO - FEBRUARY 18:#8 of ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arisa giudice di Ballando con le stelle 2022 Dopo aver vinto l'edizione 2021, la cantante potrebbe sostituire in giuria proprio lei!