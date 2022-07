Frattesi è a Roma, ma Tiago Pinto chiede più tempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma - Frattesi , trattativa a oltranza. Ieri mattina Tiago Pinto e Carnevali hanno fatto colazione insieme, prima di lasciare Rimini . Avevano già cenato allo stesso tavolo la sera prima. Al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022), trattativa a oltranza. Ieri mattinae Carnevali hanno fatto colazione insieme, prima di lasciare Rimini . Avevano già cenato allo stesso tavolo la sera prima. Al ...

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma: prosegue la trattativa con il @SassuoloUS per Davide #Frattesi #SerieA #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Previsto un incontro tra Tiago #Pinto e #Carnevali per #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, nuova offerta per #Celik. C'è ancora distanza per #Frattesi del @SassuoloUS - siamo_la_Roma : ???? #Roma, sei la squadra più azzurra ?? In arrivo anche #Frattesi ?? Quanti Nazionali a #Trigoria #IlMessaggero… - MessaggeroSport : Roma, sprint Frattesi: è la squadra più azzurra (e dalla quale Mancini attinge di più) -