Fiori d'arancio per Francesca Pascale e Paola Turci (Di sabato 2 luglio 2022) Ma già la notizia di queste nozze, che le spose avrebbero voluto tenere riservatissima e rivelata invece da un'indiscrezione di Leggo, è diventata il vessillo della battaglia per i diritti civili , ... Leggi su ansa (Di sabato 2 luglio 2022) Ma già la notizia di queste nozze, che le spose avrebbero voluto tenere riservatissima e rivelata invece da un'indiscrezione di Leggo, è diventata il vessillo della battaglia per i diritti civili , ...

Pubblicità

telodogratis : Fiori d’arancio per Francesca Pascale e Paola Turci - Italian : Fiori d'arancio per Francesca Pascale e Paola Turci - fisco24_info : Fiori d'arancio per Francesca Pascale e Paola Turci: Oggi l'unione civile a Montalcino. Poi la festa in un castello… - Biagiothai : RT @Wendy65872240: Fiori d’arancio per la #Pascale che sposerà #PaolaTurci - ilapera : SAN GREGORIO CT FIORI D’ARANCIO AUGURI A GIUSEPPE D’ALESSANDRO ED E... -