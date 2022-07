Federica Panicucci alle Maldive con i figli | Marco questa volta resta a casa

(Di sabato 2 luglio 2022) Aperitivi, pranzi, cene, giornate di sole, tuffi, nuotate e un pieno d’amore perche è in vacanzamacon lei non c’èBacini ma ci sono i suoi. Da qualche giorno la conduttrice di Mattino Cinque mostra il suo ritorno nel paradiso.c’è stata più volte, sola con il suo compagno o tutti insieme, con Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta. Il primogenito da pochi giorni ha compiuto 15 anni e una favolosa vacanza con la mamma è un gran regalo. L’estate 2022 è meravigliosa perche continua ad avere successo con il suo programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 ma che adesso è ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - Daviddecagno : @Precarioillumi1 Federica Panicucci - ParliamoDiNews : Federica Panicucci, vacanza super lusso e da sogno: “Il prezzo del resort” - Notizie Dal Mondo #FedericaPanicucci… - MaryPsy76 : @Precarioillumi1 Federica Panicucci - Gio55981465 : RT @CIAfra73: Chissà se Lumino, col vestitino della cresima, si era preparato la domandina dalle cento pistole pure per la Panicucci e dopo… -

Libero Magazine

Chi invece aumenterà il proprio raggio d'azione è, riconfermata a Mattino Cinque e promossa alla guida di Back to School al posto di Nicola Savino, in prima serata su Italia Uno. ...Leggi anche >, vacanza da sogno alle Maldive: ville con prezzi stellari. Ecco quanto costano Qualcuno ha immediatamente pensato ad una quarta gravidanza, vedendo l'addome di ... Federica Panicucci condurrà Back To School: il ritorno al reality Dopo un intenso periodo lavorativo, Federica Panicucci si sta concedendo alcune giornate di relax in una location da sogno. La conduttrice di Mattino ...Nessun nuovo bebè in arrivo per Beatrice Valli e Marco Fantini. A smentire i rumors è l’influencer stessa che, con una serie di storie pubblicate sul proprio ...