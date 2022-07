F 1 | GP Gran Bretagna - Libere 3 | la Red Bull mette le ali

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 luglio 2022) Nella terza sessione di provedel GP dia Silverstone la RedRacing ha dettato il passo, con Max Verstappen e Sergio Perez davanti a tutti. Il duo ha staccato tutti gli altri di quasi mezzo secondo, a conferma della sua superiorità sulla pista inglese: Leclerc è terzo, poi le due Mercedes di Russell e Hamilton, Sainz sesto. I primi dieci. Una Redimprendibile, una Ferrari all'inseguimento e una Mercedes pronta a conquistarsi una posizione di rilievo con la Q13 particolarmente competitiva qui. Ecco quello che è emerso dall'ultima sessione di provea Silverstone, in vista delle qualifiche che scatteranno alle 16 italiane. Al netto del meteo, le cui previsioni annunciano pioggia, le posizioni in pista potrebbero essere non molto diverse per il resto ...