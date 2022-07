Euronics “Star Days” solo per 3 giorni smart tv e notebook in sconto al -50%

(Di sabato 2 luglio 2022) C’è un nuovo interessante volantino a marchiodal titolo “”. Si tratta di una promozione che è scattata nella giornata di ieri, uno luglio 2022, e che andrà avanti fino a domani, domenica 3 luglio., 2/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di 72 ore di sconti al 50 per cento, quindi a esattamente la metà del prezzo di listino. I prodotti non sono molti, solamente cinque in totale, leggasi duee tretv, ma in ogni caso, se per caso foste interessati appunto a cambiare il vostro computer portatile o la vostra televisione, potrebbe essere una ghiotta occasione da sfruttare., 2/7/2022 – ...

Un venerdì ricco di promozioni, perchè al nuovo Summer Black Friday di Unieuro si aggiungono anche gliDays di, che si concluderanno il 3 Luglio 2022 e porteranno un weekend pieno di offerte con sconti fino al 50%. Nel momento in cui stiamo scrivendo, segnaliamo la promozione sul notebook ...Mentrelancia gliDays , Mediaworld rinnova il suo Red Frida y ed annuncia che fino alle 23:59 di oggi, 24 Giugno 2022, taglia l'IVA su smartphone e smartwatch, proponendo uno sconto del 18,04%.La nota catena Euronics ha lanciato un'interessante promozione che vi consentirà di risparmiare fino a oltre il 50% su tantissimi prodotti.