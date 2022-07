Draghi sveglia! Pressing dei partiti per risolvere la crisi ed evitare l' autunno caldo

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) L'ennesima batosta dei dati sull'inflazione (oltre l'8% su base annua, livelli mai visti da quasi quarant'anni) arriva all'indomani dell'ultimo decreto per calmierare il prezzo delle bollette. E ha l'effetto di ridimensionare il peso dell'intervento del governo. I tre miliardi utilizzati per estendere fino a settembre gli sconti per i redditi più bassi appaiono d'un tratto come un pannicello, e pazienza se dall'inizio dell'anno, su questo fronte, l'esecutivo ne abbia già investiti una trentina. Occorre fare di più, altrimenti, più che con un restringimento del Pil occorrerà fare i conti con una vera e propria ribellione sociale in. Marione è consapevole e sa che, per contrastare la dinamica inflattiva, si deve agire su due fronti. Da un lato occorre arrestare in qualche modo la spirale dei prezzi. La convizione ...