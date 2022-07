Basket femminile: Wnba, Lorela Cubaj tagliata da New York (Di sabato 2 luglio 2022) È durata poche settimane l’esperienza di Lorela Cubaj nella Wnba con la maglia delle New York Liberty. L’azzurra, che già aveva firmato con la Umana Reyer Venezia per la prossima stagione, era stata la scelta numero 18 all’ultimo draft dai Seattle Storm, che poi l’avevano girata subito a New York. Nata a Terni l’8 gennaio 1999, Lorela ha iniziato a giocare nella Pink Basket, prima di entrare nel 2014 nel settore giovanile della Reyer Venezia, esordendo in prima squadra la stagione seguente. Nel 2017 si trasferisce negli USA frequentando la Georgia Institute of Technology e gioca con la squadra femminile del college. Come detto, l’11 aprile 2022, durante il draft della Women’s National Basketball Association, Cubaj ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) È durata poche settimane l’esperienza dinellacon la maglia delle NewLiberty. L’azzurra, che già aveva firmato con la Umana Reyer Venezia per la prossima stagione, era stata la scelta numero 18 all’ultimo draft dai Seattle Storm, che poi l’avevano girata subito a New. Nata a Terni l’8 gennaio 1999,ha iniziato a giocare nella Pink, prima di entrare nel 2014 nel settore giovanile della Reyer Venezia, esordendo in prima squadra la stagione seguente. Nel 2017 si trasferisce negli USA frequentando la Georgia Institute of Technology e gioca con la squadradel college. Come detto, l’11 aprile 2022, durante il draft della Women’s Nationalball Association,...

