Wimbledon 2022, Sinner liquida Isner in tre set e raggiunge il quarto turno (Di venerdì 1 luglio 2022) Jannik Sinner liquida in tre set 6-4 7-6(4) 6-3 lo statunitense John Isner nel match valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon 2022 e stacca il pass per il turno successivo. Adesso per il tennista azzurro ci sarà un duro ostacolo che porta il nome dello spagnolo Carlos Alcaraz. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro prova a partire forte spingendo sin da subito il piede sull’acceleratore per mettere pressione al rivale che, nonostante alcune difficoltà , salva i suoi turni di servizio. Il tennista italiano dimostra di essere molto solido alla battuta, non correndo mai alcun rischio e, nel quinto game, si ritaglia una palla break che non riesce a concretizzare. Il break, però, è nell’aria e nel settimo gioco Jannik piazza ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Jannikin tre set 6-4 7-6(4) 6-3 lo statunitense Johnnel match valevole per il terzodel torneo die stacca il pass per ilsuccessivo. Adesso per il tennista azzurro ci sarà un duro ostacolo che porta il nome dello spagnolo Carlos Alcaraz. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro prova a partire forte spingendo sin da subito il piede sull’acceleratore per mettere pressione al rivale che, nonostante alcune difficoltà , salva i suoi turni di servizio. Il tennista italiano dimostra di essere molto solido alla battuta, non correndo mai alcun rischio e, nel quinto game, si ritaglia una palla break che non riesce a concretizzare. Il break, però, è nell’aria e nel settimo gioco Jannik piazza ...

PubblicitĂ

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - NoiNotizie : RT @Gazzetta_it: #Wimbledon, #JannikSinner batte Isner e conquista gli ottavi - fattoquotidiano : Wimbledon, Jannik Sinner agli ottavi di finale: l’altoatesino si sbarazza di Isner in tre set -