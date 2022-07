Un cappuccino con Sconcerti: brava Inter, non solo Lukaku. Con Mkhitaryan e Asllani sei più completa | Primapagina (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 08:30:00 Fermi tutti! L’arrivo di Lukaku ha oscurato un altro paio di prodezze Interiste sul mercato. La più silenziosa, quasi fosse scontata, è stata arrivare a Mkhitaryan: era il giocatore di maggior qualità ed esperienza della Roma ed è perfettamente adattabile al calcio di Inzaghi, che prevede manovra e ripartenza di qualità. È un fantasista di corsa, si può definire un ’10 e mezzo’: può fare tutto, persino il ruolo di Barella. La scorsa stagione ha giocato 31 partite di campionato, 43 in totale, l’anno prima 34 in A segnando 13 reti: questo vuol dire che è integro, continuo e dà idee: un grande acquisto. L’altra intuizione è stata Asllani, 20 anni: proporzionalmente, per età e provenienza (Empoli), è stato il giocatore più valutato del mercato: ha un gioco d’ordine diverso, non ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 08:30:00 Fermi tutti! L’arrivo diha oscurato un altro paio di prodezzeiste sul mercato. La più silenziosa, quasi fosse scontata, è stata arrivare a: era il giocatore di maggior qualità ed esperienza della Roma ed è perfettamente adattabile al calcio di Inzaghi, che prevede manovra e ripartenza di qualità. È un fantasista di corsa, si può definire un ’10 e mezzo’: può fare tutto, persino il ruolo di Barella. La scorsa stagione ha giocato 31 partite di campionato, 43 in totale, l’anno prima 34 in A segnando 13 reti: questo vuol dire che è integro, continuo e dà idee: un grande acquisto. L’altra intuizione è stata, 20 anni: proporzionalmente, per età e provenienza (Empoli), è stato il giocatore più valutato del mercato: ha un gioco d’ordine diverso, non ...

Pubblicità

sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: brava Inter, non solo Lukaku. Con Mkhitaryan e Asllani sei più completa: L’arrivo di L… - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: brava #Inter, non solo #Lukaku. Con #Mkhitaryan e Asllani sei più completa - CarloCostelli : RT @MarcoPochi89: Mi fanno ridere questi personaggi che ti ordinano il cappuccino e che lo vogliono caldo bollente poi sono seduti al tavol… - Alina_twain : 'Quella' questione è come bere il cappuccino con la pizza: lo puoi fare ma gli altri non devono essere moralmente o… - flashannara : Ho bisogno di annegare i miei dispiaceri in un piatto di pancake con losciroppo d'acero e una tazza di cappuccino da 'Grace coffee corner' -