Tre italiani su quattro si dicono più felici quando guidano e non devono cercare parcheggio

MILANO – Alcuni italiani sopportano meglio di altri il dover guidare: passare ore e ore al volante, infatti, non piace alla maggior parte delle persone, soprattutto se gran parte del tempo trascorso in auto si "spreca" per cercare parcheggio. Attività che, oltre a essere faticosa e stressante, non è affatto gradita agli automobilisti italiani. Secondo un recente studio di Parclick.it, sito web di riferimento per la prenotazione di parcheggi online in Europa, con oltre un milione di utenti attivi, tre italiani su quattro sono più felici quando sono alla guida e non devono cercare un posto auto. Un'operazione che, secondo l'azienda, impegna ogni automobilista per più di dieci ore al mese, senza contare i fine settimana.

