Travis Barker ricoverato per pancreatite dopo una colonscopia: com'è possibile? Lo spiega il professor Falconi del San Raffaele (Di venerdì 1 luglio 2022) Travis Barker, batterista dei Blink 182 e produttore musicale, sarebbe stato portato al Cedars-Sinai per una pancreatite acuta causata da una colonscopia. Sarebbe stato l'esame a causare quella che viene definita come un'infiammazione del pancreas che, se non curata tempestivamente, può essere molto pericolosa e in alcuni casi fatale. Ma com'è possibile che sia accaduto? Quali probabilità ci sono che una colonscopia provochi una pancreatite acuta? "La pancreatite acuta è una complicanza estremamente rara della colonscopia. Basti pensare che, come screening o strumento diagnostico, vengono eseguite decine di migliaia di colonscopie ogni anno solo in Italia, ma nella letteratura mondiale pancreatiti acute post ...

