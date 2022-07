Serie A | il Milan ‘salva’ all’ultimo minuto il suo progetto vincente

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-06-30 22:04:48 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: sìe rimangono Paolo Maldini Y Ricardo ‘Ricky’ Massara continuerà dentroo. Lo riferiscono dall’Italia media come ‘News’ o ‘Calciomercato’, affidabili in termini di informazione ‘Rossonera’. Entrambi hanno accettato le condizioni contrattuali presentate questa mattina dal nuovo proprietario del campione italiano, l’americano Gerry Cardinaleche rappresenta uccello rosso. A poche ore dalla scadenza del contratto dei ‘creatori’ di questocampione diA, ilviene mantenuto. Ci sono stati dubbi e momenti di tensione, soprattutto per il nuovo budget che si sarebbe dovuto mettere a disposizione del mercato (50 milioni più le ...