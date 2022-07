Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Ian Nepomniachtchi, quasi fatta per il rematch con Magnus Carlsen. Tonfo Ding Liren con Radjabov (Di venerdì 1 luglio 2022) Ian Nepomniachtchi contro Magnus Carlsen, atto secondo (forse): sembra che siamo molto vicini a questo esito finale. Il russo, che gioca sotto bandiera FIDE, approfitta di un enorme scivolone del cinese Ding Liren per consegnarsi due punti di vantaggio su tutti con ancora altrettanti turni da giocare, quelli di domenica e lunedì (domani c’è il giorno di riposo). In altre parole, solo la matematica lo separa da un nuovo match per il Campionato del Mondo: gli basta ottenere mezzo punto nelle prossime due partite per diventare lo sfidante ufficiale. Questo, naturalmente, in attesa di evoluzioni. Ding Liren-TEIMOUR Radjabov 0-1A conti fatti, questa diventa quasi la pietra tombale sull’intero Torneo dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Iancontro, atto secondo (forse): sembra che siamo molto vicini a questo esito finale. Il russo, che gioca sotto bandiera FIDE, approfitta di un enorme scivolone del cineseper consegnarsi due punti di vantaggio su tutti con ancora altrettanti turni da giocare, quelli di domenica e lunedì (domani c’è il giorno di riposo). In altre parole, solo la matematica lo separa da un nuovo match per il Campionato del Mondo: gli basta ottenere mezzo punto nelle prossime due partite per diventare lo sfidante ufficiale. Questo, naturalmente, in attesa di evoluzioni.-TEIMOUR0-1A conti fatti, questa diventala pietra tombale sull’interodei ...

