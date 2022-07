Samira Elagoz vince il Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Trentacinque aggettivi in una trentina di righe di discorso, con l’aggiunta di un pugno di avverbi, scandiscono la motivazione dei direttori ricci/forte per conferire aildella: “Sperimentando il proprio percorso gender in mutazione come bacchetta rabdomantica” (…) “offre un marchio unico di performance-reportage, di multimedia-happening, di docu-fiction”, con “voce inconfondibile”, “lasciando una scia fluorescente in quello che saranno i codici e il linguaggio teatrale di domani”. Se lo dicono loro, che azzeccano comunque quel che resta al pubblico dopo aver visto “Seek bromance”, e cioè “una visione più ampia in termini di accoglienza dell’Altro”, ovvero quel che, in effetti, si percepiva a fine spettacolo tra gli ...