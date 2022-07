Quando iniziano i saldi estivi a Roma e nel Lazio? Il calendario con le date per ogni Regione (Di venerdì 1 luglio 2022) Il conto alla rovescia per fare ‘shopping‘ sfrenato si può attivare. Il motivo? Tra pochissime ore nel Lazio (ma non solo) inizieranno i saldi estivi, quindi gli ‘affari’ sono dietro l’angolo: c’è chi, infatti, sta aspettando domani, sabato 2 luglio, per acquistare un capo, chi spera di ritrovarlo e di essere fortunato. Quest’anno l’inizio degli sconti è lo stesso in tutte le Regioni, perché l’obiettivo è quello di evitare le competizioni e aiutare nello stesso ugual modo i commercianti. Le date di inizio e fine dei saldi in tutta Italia Ecco di seguito il calendario completo, Regione per Regione, con tutte le date d’inizio e quelle di fine dei saldi estivi, che lo ricordiamo prenderanno il via sabato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Il conto alla rovescia per fare ‘shopping‘ sfrenato si può attivare. Il motivo? Tra pochissime ore nel(ma non solo) inizieranno i, quindi gli ‘affari’ sono dietro l’angolo: c’è chi, infatti, sta aspettando domani, sabato 2 luglio, per acquistare un capo, chi spera di ritrovarlo e di essere fortunato. Quest’anno l’inizio degli sconti è lo stesso in tutte le Regioni, perché l’obiettivo è quello di evitare le competizioni e aiutare nello stesso ugual modo i commercianti. Ledi inizio e fine deiin tutta Italia Ecco di seguito ilcompleto,per, con tutte led’inizio e quelle di fine dei, che lo ricordiamo prenderanno il via sabato ...

