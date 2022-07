Pride 2022 | a Berlino una moschea esibisce la bandiera arcobaleno

(Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta unain Germania, a, ha esibito unaa sostegno della comunità Lgbt+, mentre si avvicinano numerosi grandi eventi nella capitale tedesca per ...

Pubblicità

LaStampa : Pride in Turchia, decine di arresti a Istanbul - vladiluxuria : Orrore a Oslo: un terrorista spara e uccide fuori da un locale Lgbtqi + il Pride è stato cancellato #oslo #pride - donatellapizzi2 : Aosta, 1 luglio 2022 Prestare molta attenzione, cittadini aostani e valdostani Il 24 settembre 2022 è in programm… - Lucavad72 : RT @ComuneNapoli: ??????Il Comune di Napoli aderisce al Napoli Pride 2022 condividendo i valori e le istanze del comitato organizzatore. Ugua… - zazoomblog : Valeria Marini sarà ospite al Napoli Pride: ecco i dettagli - #Valeria #Marini #ospite #al Napoli -

Per la prima volta una moschea in Germania, a Berlino, ha esibito una bandiera arcobaleno a sostegno della comunità Lgbt+, mentre si avvicinano numerosi grandi eventi nella capitale tedesca per ...I Sentinelli di Milano domani alfaranno risentire dal loro carro "gli applausi e le risate sguaiate di quando è stato bocciato il Ddl Zan al Senato". Lo anticipa il portavoce Luca Paladini, spiegando che al momento del flash ...25 anni, musicista ma anche collaboratore linguistico di Lingua Inglese all’Università degli studi di Napoli Federico II. Fabio Cangero è molto consapevole di sé e ...Roma, 1 lug. (askanews) - Per la prima volta una moschea in Germania, a Berlino, ha esibito una bandiera arcobaleno a sostegno della comunità ...