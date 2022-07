Phoebe Dynevor e Logan Lerman protagonisti della romcom The Threesome

(Di venerdì 1 luglio 2022)in una problematica relazione sentimentale a tre nella commedia The, diretta da Chad Hartigan.e la star di BridgertondarannoThe, diretta dal regista Chad Hartigan. Ethan Ogilby ha firmato la sceneggiatura del film, che sarà prodotto dalla Star Thrower. Descritta come una commedia di alta qualità incentrata sui personaggi sulla scia di Molto incinta, Theesplora le conseguenze di una decisione impulsiva e apparentemente innocua. Quando la cotta perenne di un giovane lo porta a impelagarsi dando vita a un inaspettata relazione a tre, lui ...

