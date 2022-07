Paola Turci denuncia insulti omofobi dopo l’annuncio delle nozze con Francesca Pascale

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –che la notizia dell’unione civile di, domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto eto. Stanotte, nella sue storie di Instagram, l’artista ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: “Lesbicona che schifo!!”, recita lo squallido post, che la cantante ha mostrato, commentando: “Ignoranza,a, cattiveria e infelicità in una sola frase”. Il profilo della guest house da cui risulta partito commento è stato rapidamente sommerso da messaggi di condanna. Per fortuna, sul web si moltiplicano invece i messaggi di felicitazioni per la coppia, che avrebbe voluto tenere riservata la ...

Chi ci sarà al matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci? Il mondo del gossip si interroga sulle nozze dell'anno, quelle tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana. Ma per la legge il loro non è un "matrimonio" e l'Italia rimane un'eccezione in Europa. Le nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale saranno celebrate domani a Montalcino. I dettagli sul matrimonio dell'anno e le prime reazioni della coppia: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un'illusione, mannaggia…"