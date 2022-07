Omicron 5, Italia torna in rosso scuro nella cartina dell’Ecdc. Rallenta l’ondata in Portogallo (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’aumento di incidenza, Rt e ricoveri l‘Italia torna tutta in rosso scuro con la nuova impennata di Covid dovuta alla diffusione della contagiosissima variante Omicron 5. A certificarlo è l’aggiornamento delle mappe del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). nella cartina del contagio in Europa, Italia, Portogallo, Francia e Islanda sono i Paesi interamente colorati di rosso scuro, quindi a rischio elevato. In rosso scuro anche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale. La Germania non è stata inclusa nell’aggiornamento dell’Ecdc in quando i dati dei contagi sono considerati insufficienti. Rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’aumento di incidenza, Rt e ricoveri l‘tutta incon la nuova impennata di Covid dovuta alla diffusione della contagiosissima variante5. A certificarlo è l’aggiornamento delle mappe del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc).del contagio in Europa,, Francia e Islanda sono i Paesi interamente colorati di, quindi a rischio elevato. Inanche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale. La Germania non è stata inclusa nell’aggiornamentoin quando i dati dei contagi sono considerati insufficienti. Rispetto alla ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Omicron 5, Italia torna in rosso scuro nella cartina dell’Ecdc. Rallenta l’ondata in Portogallo - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: Siamo governati da pazzi! Devono smaltire le scorte,ben 450milioni di dosi acquistate dalla UE, 140milioni solo l'ital… - tfnews_t : #COVID19 in #Italia: sale l’incidenza #coviditalia #news #tfnews #cronaca #Omicron #OmicronBA5 #aumentoincidenza - unionesondrio : RT @gio_mavellia: TUTTI IN #VACANZA MA C'È L'OMBRA DEL COVID ?@confturismo_it? : 28 MLN gli italiani pronti a partire, 1250 euro in media a… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Siamo governati da pazzi! Devono smaltire le scorte,ben 450milioni di dosi acquistate dalla UE, 140milioni solo l'ital… -