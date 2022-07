Nato, Erdogan e le ambiguità dell’intesa con Svezia e Finlandia (Di venerdì 1 luglio 2022) La Turchia si attende che la Svezia e la Finlandia "rispettino tutte le promesse" - in termini di accoglimento delle richieste di estradizione dei presunti terroristi e di emendamenti alle leggi nazionali antiterrorismo - contenute nel Memorandum trilaterale firmato ieri a Madrid, che ha scongiurato la minaccia di veto di Ankara all'adesione dei due paesi nordici alla Nato. In caso contrario, non ci sarà la ratifica delle nuove adesioni da parte del Parlamento turco. Lo ha sottolineato il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan, durante la sua conferenza stampa al termine del vertice Nato di Madrid, nella quale ha anche annunciato, a sorpresa, che i "terroristi" di cui Ankara chiede l'estradizione sono 73 e non 33 (21 dalla Svezia e 12 dalla Finlandia), come aveva ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 luglio 2022) La Turchia si attende che lae la"rispettino tutte le promesse" - in termini di accoglimento delle richieste di estradizione dei presunti terroristi e di emendamenti alle leggi nazionali antiterrorismo - contenute nel Memorandum trilaterale firmato ieri a Madrid, che ha scongiurato la minaccia di veto di Ankara all'adesione dei due paesi nordici alla. In caso contrario, non ci sarà la ratifica delle nuove adesioni da parte del Parlamento turco. Lo ha sottolineato il presidente della Turchia Recep Tayyp, durante la sua conferenza stampa al termine del verticedi Madrid, nella quale ha anche annunciato, a sorpresa, che i "terroristi" di cui Ankara chiede l'estradizione sono 73 e non 33 (21 dallae 12 dalla), come aveva ...

