L’ultima del dittatore coreano Kim: “Il Covid è arrivato da noi nei palloncini gonfiati in Corea del sud” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Covid è arrivato in Corea del Nord con palloncini inviati dalla Corea del Sud. E’ l’accusa che il regime di Kim Jong-un lancia a Seul per spiegare la diffusione dei contagi da coronavirus nel ‘regno eremita’. Pyongyang fa riferimento all’abituale invio di volantini attraverso i palloncini dalla Corea del Sud. I media nordCoreani non spiegano nel dettaglio come sarebbe stato trasferito il virus da un lato all’altro del confine. I report fanno riferimento, tra l’altro, ad un cluster nella cittadina di Ipho, al confine sudorientale. Alcuni cittadini si sarebbero spostati anche nella capitale Pyongyang. Un soldato 18enne e un bambino di 5 anni, in base alle ricostruzioni, sarebbero entrati in contatto con “oggetti alieni” arrivati in città all’inizio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilindel Nord coninviati dalladel Sud. E’ l’accusa che il regime di Kim Jong-un lancia a Seul per spiegare la diffusione dei contagi da coronavirus nel ‘regno eremita’. Pyongyang fa riferimento all’abituale invio di volantini attraverso idalladel Sud. I media nordni non spiegano nel dettaglio come sarebbe stato trasferito il virus da un lato all’altro del confine. I report fanno riferimento, tra l’altro, ad un cluster nella cittadina di Ipho, al confine sudorientale. Alcuni cittadini si sarebbero spostati anche nella capitale Pyongyang. Un soldato 18enne e un bambino di 5 anni, in base alle ricostruzioni, sarebbero entrati in contatto con “oggetti alieni” arrivati in città all’inizio ...

