LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani 10ma dopo la seconda rotazione nei preliminari dai tre metri (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 La peruviana Ricci con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato totalizza 131.65. 11.01 Doppio e mezzo indietro della canadese Erlam e ottiene un totale 116.00. 11.00 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la cinese Chen Yiwen che totalizza 211.50. 11.00 Doppio e mezzo indietro raggruppato per la coreana Kim Suji che totalizza 159.75. 10.59 La cinese Chang Yani ha totalizzato in questa terza rotazione 205.50. 10.58 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la svedese Nillson Garip che ottiene un totale di 178.80. 10.57 La colombiana Zapata ottiene con il doppio e mezzo indietro carpiato 133.50. 10.57 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la tedesca Punzel che totalizza 181.80. 10.55 L’americana Bacon con il doppio e mezzo rovesciato carpiato, terza della classifica, totalizza 196.50. 10.52 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 La peruviana Ricci con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato totalizza 131.65. 11.01 Doppio e mezzo indietro della canadese Erlam e ottiene un totale 116.00. 11.00 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la cinese Chen Yiwen che totalizza 211.50. 11.00 Doppio e mezzo indietro raggruppato per la coreana Kim Suji che totalizza 159.75. 10.59 La cinese Chang Yani ha totalizzato in questa terza205.50. 10.58 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la svedese Nillson Garip che ottiene un totale di 178.80. 10.57 La colombiana Zapata ottiene con il doppio e mezzo indietro carpiato 133.50. 10.57 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per la tedesca Punzel che totalizza 181.80. 10.55 L’americana Bacon con il doppio e mezzo rovesciato carpiato, terza della classifica, totalizza 196.50. 10.52 ...

