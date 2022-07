LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giordana Sorrentino trionfa nella boxe, argento per Canfora! Bronzo dal judo (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.15 boxe – argentoOOOO! nella finale della categoria 63 kg femminile Assunta Canfora cede 0-3 all’algerina Khelif. 19.10 ATLETICA – Inizia anche la sessione pomeridiana di atletica. Qui il nostro LIVE dedicato. LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia punta sui 400 ostacoli e sulle staffette 19.00 NUOTO – Inizia la sessione pomeridiana del nuoto. Qui il nostro LIVE dedicato. LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.15OOOO!finale della categoria 63 kg femminile Assunta Canfora cede 0-3 all’algerina Khelif. 19.10 ATLETICA – Inizia anche la sessione pomeridiana di atletica. Qui il nostrodedicato.Atletica,delin: l’Italia punta sui 400 ostacoli e sulle staffette 19.00 NUOTO – Inizia la sessione pomeridiana del nuoto. Qui il nostrodedicato.Nuoto,del...

