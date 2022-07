Liliana Donato direttore generale di Atb | “Tecnologica e intermodale | la mia idea di mobilità per Bergamo”

(Di venerdì 1 luglio 2022). La nomina risale al marzo scorso, ma ufficialmente, una vita nel mondo della, inizia da venerdì 1 luglio il suo nuovo percorso dadi Atb. Il passaggio di consegne con l’uscente Gianni Scarfone è stato per questo motivo molto graduale, con un affiancamento andato avanti praticamente fino all’ultima ora: “È un ruolo che ho sempre vissuto indirettamente avendo lavorato a braccetto col, pur senza mai entrare nel merito delle sue decisioni, al netto degli ultimi mesi. Finora ho avuto una spalla, quando poi arriva il giorno in cui tocca davvero a te è tutto nuovo e un’emozione unica”. Dottoressa, più orgoglio o responsabilità? Sono ovviamente molto orgogliosa e anche molto emozionata. Le ...

Pubblicità

Il 4 agosto, in un nuovo sodalizio artistico, la coppia Ninni Bruschetta - Cettinasarà ... l'ensemble è composta daAmadei (violino), Antonio Amadei (violoncello), Marco Amadei (...Tra i suoi soggettiCosi, Errico Intra, Franco Cerri, Severino Gazzelloni, Rina Durante. ...Pasculli, Direttore dell'Archivio di Stato di Lecce, sul riconoscimento delle opere dell'...Gli esponenti del Lions hanno donato alla struttura Plattis tremila euro per finanziare i lavori che eviteranno contagi per gli ospiti ...Cadavere incappucciato, legato al tavolo e con i pantaloni abbassati: l'omicidio è un mistero Donato Montinaro, 75enne falegname in pensione, viveva con la figlia disabile di 48 anni in una villetta a ...