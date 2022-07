L’attacco sul blog di Grillo dopo la scissione di Di Maio: «Ti senti un eroe, ma sei un traditore» (Di venerdì 1 luglio 2022) Si parla di traditori e di tradimenti nel nuovo post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, a firma di Pasquale Almirante (la cui prima pubblicazione su Ts risale al 2020). Non fa nomi, ma il riferimento implicito sembra essere a Luigi Di Maio e alla sua fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle dopo la rottura con Giuseppe Conte. Nell’articolo, dal titolo Fenomenologia del tradimento e del traditore, si parla di «traditori dei benefattori» e del «sacro principio di bene», di «passione per il tradimento» che si coltiva nel «malavitoso orticello fatto di invidia, solitudine, malanimo», e di «traditori seriali» che «non guardano mai negli occhi l’suo interlocutore» Poi, nell’ultimo paragrafo intitolato La fenomenologia ai nostri giorni, si legge: Ma perché ci siamo intrattenuti nel tradimento e nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Si parla di traditori e di tradimenti nel nuovo post pubblicato suldi Beppe, a firma di Pasquale Almirante (la cui prima pubblicazione su Ts risale al 2020). Non fa nomi, ma il riferimento implicito sembra essere a Luigi Die alla sua fuoriuscita dal Movimento 5 Stellela rottura con Giuseppe Conte. Nell’articolo, dal titolo Fenomenologia del tradimento e del, si parla di «traditori dei benefattori» e del «sacro principio di bene», di «passione per il tradimento» che si coltiva nel «malavitoso orticello fatto di invidia, solitudine, malanimo», e di «traditori seriali» che «non guardano mai negli occhi l’suo interlocutore» Poi, nell’ultimo paragrafo intitolato La fenomenologia ai nostri giorni, si legge: Ma perché ci siamo intrattenuti nel tradimento e nel ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? Retroscena su ??? #Milan e ???. È andato in scena un incontro con l'intermediario dell'agenzia di Cody Gakpo del… - Giovann08571078 : ?? L'ATTACCO INDEGNO A QUELLI COME NOI ?? - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Trent Seven prende in giro Tyler Bate e spiega le ragioni dietro il suo attacco, l'atteso ritorno di @BDavenportWWE e molto… - Yi_Benevolence : @princess211110 L'unica ragione per la quale sia stato costretto potrebbe solo essere una false flag di dimensioni… - keybianconera : @LeonettiFrank È innegabile quanto stiano facendo bene alla squadra. So che il mercato è ancora lungo, ma mi chiedo… -