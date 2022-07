Landini | “Il taglio del cuneo fiscale deve andare tutto ai lavoratori”

(Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – Per aumentare i salari “ilai. Non è il momento di ‘dividiamo un po’ tutti”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, in occasione dell’evento ‘Il lavoro interroga’. Per i salari “c’è sia un problema, sia un problema contrattuale. Se i salari sono bassi – ha aggiunto – c’è un unico modo: bisogna aumentarli”. L'articolo L'Opinionista.

Per aumentare i salari 'tutto il cuneo deve andare ai lavoratori. Non e' il momento di 'dividiamo un po' tutti'. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, in occasione dell'evento 'Il lavoro interroga'. Per i salari 'c'e' sia un problema fiscale, sia un problema contrattuale. Se i salari sono bassi - ha aggiunto - c'e' un unico modo: bisogna ...Così il leader Cgil, Maurizionel corso del convegno "Il lavoro interroga" organizzato ... "Ma serve capire con quale tipo di riforma : se si fa con ildel cuneo fiscale i benefici del ...«Adesso servono 200 euro netti al mese in busta paga, per sempre non una tantum», ecco la proposta al Governo.ROMA - Per aumentare i salari "tutto il cuneo deve andare ai lavoratori. Non è il momento di 'dividiamo un po' tutti". Lo ha detto il leader della Cgil, ...