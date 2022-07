La scuola non è percepita come luogo sicuro dagli studenti: manca il dialogo coi docenti (Di venerdì 1 luglio 2022) Per gli adolescenti di oggi la scuola non è un luogo sicuro in cui mettersi alla prova, crescere, imparare. Il 30% dei ragazzi vive infatti l’istituzione scolastica come luogo di insicurezza e disagio, spesso scenario di atti di violenza e bullismo. E’ quello che emerge da una ricerca internazionale appena pubblicata su Frontiers in Psychiatry. Il gruppo di esperti guidato dall’Università di Turku in Finlandia ritiene che il problema assuma dimensioni globali e che uno dei motivi principali sia la fine del dialogo tra insegnanti e ragazzi. Gli autori confermano con questa ricerca un concetto che chi lavora nella scuola – insegnanti, personale Ata, soprattutto psicologi scolastici – sa da sempre: quanto sia importante la scuola nello stimolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Per gli adolescenti di oggi lanon è unin cui mettersi alla prova, crescere, imparare. Il 30% dei ragazzi vive infatti l’istituzione scolasticadi insicurezza e disagio, spesso scenario di atti di violenza e bullismo. E’ quello che emerge da una ricerca internazionale appena pubblicata su Frontiers in Psychiatry. Il gruppo di esperti guidato dall’Università di Turku in Finlandia ritiene che il problema assuma dimensioni globali e che uno dei motivi principali sia la fine deltra insegnanti e ragazzi. Gli autori confermano con questa ricerca un concetto che chi lavora nella– insegnanti, personale Ata, soprattutto psicologi scolastici – sa da sempre: quanto sia importante lanello stimolare ...

