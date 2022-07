Juventus, occhi su un obiettivo del Napoli: De Laurentiis furioso (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mercato è ufficialmente iniziato e la Juventus vuole completare la rosa; nel mirino anche un obiettivo di De Laurentiis. Con l’inizio del mercato inizia ufficialmente il conto alla rovescia al calcio d’inizio della prossima stagione (usciti gli orari delle prime cinque partite). Le varie squadre hanno il compito di andare a rinforzarsi nel miglior modo possibile per affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato, coppe e sosta per il primo mondiale invernale, purtroppo senza la partecipazione dell’Italia. Tra i club a dover operare maggiormente troviamo la Juventus, reduce da due quarti posti consecutivi e con la voglia di tornare a dominare il calcio italiano. LaPresseLa società bianconera, dopo aver praticamente chiuso i colpi Pogba e Di Maria, ha bisogno di regalare ad Allegri una serie di innesti che ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mercato è ufficialmente iniziato e lavuole completare la rosa; nel mirino anche undi De. Con l’inizio del mercato inizia ufficialmente il conto alla rovescia al calcio d’inizio della prossima stagione (usciti gli orari delle prime cinque partite). Le varie squadre hanno il compito di andare a rinforzarsi nel miglior modo possibile per affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato, coppe e sosta per il primo mondiale invernale, purtroppo senza la partecipazione dell’Italia. Tra i club a dover operare maggiormente troviamo la, reduce da due quarti posti consecutivi e con la voglia di tornare a dominare il calcio italiano. LaPresseLa società bianconera, dopo aver praticamente chiuso i colpi Pogba e Di Maria, ha bisogno di regalare ad Allegri una serie di innesti che ...

