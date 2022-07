Juve, per de Ligt il Chelsea fa sul serio: proposte due nuove contropartite! (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Chelsea sembra pronto all’affondo, vuole a tutti i costi rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione, e, a quanto pare, vorrebbe proprio pescare in Serie A. Il principale nome che viene accostato ai Blues da pochi giorni è quello di Mattihjs De Ligt. Il centrale olandese, classe’99, pare non voglia prolungare la sua permanenza a Torino, spinto dallo stimolo di voler provare una nuova sfida. Arrivato alla Juventus nel 2019, non è certamente stato quel giocatore che tutti si aspettavano, e che aveva tanto brillato con l’Ajax negli anni precedenti. De Ligt Juventus Come riportato anche da La Stampa, il Chelsea avrebbe inizialmente offerto Timo Werner e Christian Pulisic come contropartite per accaparrarsi il difensore orange. Contropartite che la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilsembra pronto all’affondo, vuole a tutti i costi rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione, e, a quanto pare, vorrebbe proprio pescare in Serie A. Il principale nome che viene accostato ai Blues da pochi giorni è quello di Mattihjs De. Il centrale olandese, classe’99, pare non voglia prolungare la sua permanenza a Torino, spinto dallo stimolo di voler provare una nuova sfida. Arrivato allantus nel 2019, non è certamente stato quel giocatore che tutti si aspettavano, e che aveva tanto brillato con l’Ajax negli anni precedenti. Dentus Come riportato anche da La Stampa, ilavrebbe inizialmente offerto Timo Werner e Christian Pulisic come contropartite per accaparrarsi il difensore orange. Contropartite che la ...

Pubblicità

GoalItalia : 'La Juve deve giocare a calcio' Vieri ha un messaggio per Allegri ?? - AlfredoPedulla : ***#Cambiaso-#Juve: visite programmate già per domani, stasera la conferma - _Morik92_ : Possibile chiusura #Juve-#Genoa per #Cambiaso già nella giornata di domani, ma al momento #Dragusin non è pienament… - roccoiacobucci : @CaveloX9 @_Morik92_ Ma Paolo Nonmollo ha scritto che la Juve non e interessata a Kante Mauro….era solo un mio pens… - JMAIALE : @benalfry78 Chiamano Lukaku il Re ???????... Questo è il vero Re ?? e ha giocato per la Juve ???????? #CR7 -