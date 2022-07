Jeff Hardy si è dichiarato non colpevole, comparirà davanti al Giudice il 5 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Come sappiamo lo scorso 13 giugno Jeff Hardy è stato nuovamente arrestato per guida in stato di ebbrezza. La polizia della Florida aveva ricevuto la segnalazione da parte di diversi automobilisti che un’auto stava procedendo in modo non conforme e pericoloso sulla carreggiata. Alla guida dell’auto il wrestler. Jeff è poi uscito di prigione dietro pagamento di una cauzione di 3.500 dollari. Lo scorso 21 giugno è entrato in un programma di recupero, con Tony Khan che ha chiarito che la AEW farà il possibile per aiutarlo in questo percorso, ma che questa sarà l’ultima possibilità che gli verrà concessa. Emergono ora ulteriori notizie sulla vicenda processuale. Jeff rischia il carcere in caso di condanna Sono emerse ulteriori notizie circa il processo che dovrà affrontare Jeff ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 1 luglio 2022) Come sappiamo lo scorso 13 giugnoè stato nuovamente arrestato per guida in stato di ebbrezza. La polizia della Florida aveva ricevuto la segnalazione da parte di diversi automobilisti che un’auto stava procedendo in modo non conforme e pericoloso sulla carreggiata. Alla guida dell’auto il wrestler.è poi uscito di prigione dietro pagamento di una cauzione di 3.500 dollari. Lo scorso 21 giugno è entrato in un programma di recupero, con Tony Khan che ha chiarito che la AEW farà il possibile per aiutarlo in questo percorso, ma che questa sarà l’ultima possibilità che gli verrà concessa. Emergono ora ulteriori notizie sulla vicenda processuale.rischia il carcere in caso di condanna Sono emerse ulteriori notizie circa il processo che dovrà affrontare...

Zona_Wrestling : #WWE Jeff Hardy si è dichiarato non colpevole, comparirà davanti al Giudice il 5 luglio - - smpassions92 : #JeffHardy si dichiara non colpevole per guida in stato di ebbrezza - TSOWrestling : Matt Hardy ha postato su Twitter un ricordo di 27 anni fa, quando lui e Jeff fecero la loro prima apparizione in WW… - IsolaWrestling : Booker T mette in discussione la recente decisione creativa della AAA alla luce dell’arresto di Jeff Hardy - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Tony Khan: 'Jeff Hardy è alla sua ultima possibilità in AEW, deve comportarsi bene' - -