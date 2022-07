J.K. Rowling, Warner Bros. difende la scrittrice: "Orgogliosi di collaborare con lei" (Di venerdì 1 luglio 2022) Warner Bros. si è schierata a difesa di J.K. Rowling dopo una domanda scomoda di una giornalista durante un evento promozionale per l'anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale. Warner Bros. sostiene pubblicamente J.K. Rowling nonostante le polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni transfobiche e la campagna di odio che ne è seguita. Nel corso di una conferenza stampa per l'anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale con l'attore Tom Felton, a una reporter di Sky News è stato proibito di chiedere informazioni sul coinvolgimento della Rowling. Felton è stato intervistato come parte dell'attrazione Mandrakes and Magical Creatures ai Warner Brothers Studios. La giornalista di Sky News Claire Gregory ha chiesto: "Tu e gli altri interpreti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022). si è schierata a difesa di J.K.dopo una domanda scomoda di una giornalista durante un evento promozionale per l'anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale.. sostiene pubblicamente J.K.nonostante le polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni transfobiche e la campagna di odio che ne è seguita. Nel corso di una conferenza stampa per l'anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale con l'attore Tom Felton, a una reporter di Sky News è stato proibito di chiedere informazioni sul coinvolgimento della. Felton è stato intervistato come parte dell'attrazione Mandrakes and Magical Creatures aiBrothers Studios. La giornalista di Sky News Claire Gregory ha chiesto: "Tu e gli altri interpreti ...

